NOVARA - Una 15enne è morta e sua madre è rimasta ferita in modo gravissimo dopo un incidente tra l'auto su cui viaggiavano ed un furgone. È accaduto questa mattina, poco dopo le 7.30, a Cavaglietto (Novara).

La donna è stata portata in ospedale, in codice rosso, con l'elisoccorso. Codice verde per l'uomo che era alla guida del furgone. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

