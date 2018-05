Furti e rapine in villa: pesanti condanne alla banda dei predoni dell'est

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVAFELTRIA – Banda dei predoni dell’est condanne da ben 10 anni di carcere ai capi del sodalizio che ha terrorizzato il Montefeltro. Condannata la banda di stranieri responsabili di oltre 40 furti, di cui la metà in abitazione, in attività commerciali e su autovetture nelle province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ravenna nonché autori anche di un’efferata rapina in villa.Pesantissime condanne nei confronti dei 5 soggetti componenti la banda accusata di una raffica di furti (oltre 40) in abitazioni e in attività commerciali, perpetrati tra le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna, nonché per tre di loro, della efferata rapina consumata il 14 novembre 2015 presso l’abitazione di due anziani coniugi nella loro villa, sita a Marebello di Rimini, nel corso della quale non esitarono a sequestrare, picchiare e rapinare la coppia, per un bottino di poco superiore ai 3000 euro di valore complessivo tra contanti e gioielli.E’ il mese di maggio 2017 quando i militari della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, coordinati dal Capitano Silvia Guerrini, facevano scattare il blitz a carico dei 5 indagati, tutti stranieri (3 moldavi, 1 rumeno ed 1 ucraino), responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato e ricettazione. La banda perpetrava anche numerosi furti in attività commerciali, non disdegnando neanche autovetture di pregio in sosta, che venivano “cannibalizzate” di fari e cerchi in lega, nel corso di veri e propri raid.Si è ora arrivati a sentenza: una vera e propria stangata per la pericolosa gang di “predoni”. Nei giorni scorsi presso il Tribunale di Rimini si sono celebrati i due distinti processi, uno per i furti e l’altro per la rapina in villa, perpetrati da componenti lo stesso gruppo criminale: condannati, quindi, in primo grado con rito abbreviato per i 40 furti: G.P. 24enne moldavo e M.V. 22enne rumeno alla pena di anni tre e e sei mesi; E.M. 20enne moldavo a un anni e otto mesi, mentre nei confronti di B.A. 32enne moldavo responsabile di un solo furto) veniva emesso il divieto di dimora nella regione Emilia-Romagna. In ordine alla rapina in villa condannati G.P. ed M.V. alla pena di sei anni arrivando così a complessivi 9 anni e sei mesi di reclusione da scontare. Un solo membro del gruppo criminale è ancora latitante, G.M. 33enne ucraino, per il quale è stato emesso un mandato di arresto europeo.