Controllo sull'autobus: i carabinieri trovano un etto di marijuana abbandonato

NOVAFELTRIA - Spacciatore abbandona un etto di marijuana tra i sedili di un bus. I Carabinieri della Stazione di Novafeltria stavano controllando il transito di persone sospette al Terminal dei bus provenienti dalla Riviera e hanno fatto questa scoperta stupefacente in tutti i sensi. Danno i primi frutti i servizi disposti dalla Compagnia Carabinieri per l’individuazione di eventuali persone pericolose e spacciatori, sui mezzi pubblici provenienti ed in partenza per la Riviera: uno spacciatore diretto a Novafeltria si è evidentemente spaventato, pensando ad una “trappola” o semplicemente non ha retto il timore di essere perquisito ed arrestato e così ha abbandonato - in fretta e furia - un etto di marijuana, per poi dileguarsi mescolato agli ignari viaggiatori. I militari che effettuavano, a campione, delle ispezioni sui mezzi fermi al capolinea hanno rinvenuto così due involucri di cellophane con la marijuana all’interno, tra lo stupore degli autisti e cittadini presenti.