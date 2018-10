Non da più notizie di sè da 45 giorni: trovato morto nell'auto incidentata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Il giallo risolto nel modo più tragico. Lo cercavano dallo scorso 31 agosto, alo hanno trovato morto nell'auto schiantata nel fosso a. Le indagini sono in corso ma gli investigatori non hanno dubbi: il corpo trovato nel fosso è quello diil 68enne di, ex impiegato comunale, scomparso a fine agosto. A chiamare il 112 sono stati i proprietari del campo che hanno notato la vettura nel fossato che costeggia, poco dopo la stazione di servizio "Eni". Immediato l'intervento dei soccorritori giunti con l'elicottero alzatosi in volo da Campoformido e l'ambulanza di Latisana.Purtroppo il loro intervento non è servito per salvare l'automobilista. Gigante era infatti deceduto da tempo. Tutto è ora al vaglio dei Carabinieri intervenuti per accertare cause e responsabilità. Secondo una prima ricostruzione l'uomo potrebbe aver accusatomentre era alla guida della sua, volando fuoristrada finendo così tra la vegetazione che non avrebbe permesso di individuare il veicolo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i famigliari dello scomparso e ildi Pocenia.