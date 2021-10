Norvegia, armato di arco e frecce uccide 4 persone: arrestato. «Sospetta matrice terroristica»

Un uomo armato di arco e frecce ha colpito molte persone, uccidendone almeno quattro e ferendone altre, nella città di Kongsberg, nel sud-est della Norvegia. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, spiegando che un uomo è stato fermato e che «ha agito da solo». «Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono morte», ha detto Aas senza quantificare il numero delle vittime.

APPROFONDIMENTI MONDO Norvegia, armato di arco e frecce uccide diverse persone: arrestato.... L'OPERAZIONE Adorava Hitler e progettava una strage, arrestato un 19enne francese:... MONDO Afghanistan, attentato Isis a Kunduz: oltre 89 morti nella moschea AFGHANISTAN Afghanistan, attentato vicino a una moschea di Kabul: almeno 12 morti... MONDO Afghanistan, attentato Isis a Kunduz: oltre 89 morti nella moschea

«Sospetta matrice terroristica»

La polizia di Kongsberg, dove un uomo stasera ha colpito diverse persone con arco e frecce, conferma di stare valutando la matrice terroristica del gesto. Lo riferisce la tv Nrk.

Il bilancio dell'attacco

Sono almeno quattro le persone uccise dall'uomo che, armato di arco e frecce, ha sferrato un attacco nel centro di Kongsberg, nel sud ovest della Norvegia. Lo riferisce il quotidiano locale Drammens Tidende, secondo il quale un agente di polizia sarebbe rimasto ferito alla schiena da una freccia. La polizia non ha al momento fornito un bilancio ufficiale delle vittime, limitandosi a parlare di «diversi morti e molti feriti».

«Non è in corso alcuna ricerca per trovare altre persone»

I motivi dell'attacco, avvenuto in diverse località del centro di Kongsberg, sono ancora indeterminati in questa fase. La polizia non ha fornito dettagli sul sospettato se non che si tratta di un uomo che è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. «Non è in corso alcuna ricerca attiva per trovare altre persone», ha detto Oyvind Aas. I feriti sono stati ricoverati. Né il loro numero né le loro condizioni sono immediatamente note.

La dinamica dell'attacco

È partito da un supermercato, la Coop Extra sul lato ovest di Kongsberg, l'attacco lanciato da un uomo che, secondo la polizia, avrebbe agito da solo con arco e frecce. Lo riportano i media norvegesi secondo i quali l'uomo avrebbe colpito le prime sue vittime nei pressi del supermercato. Da qui, poi, si sarebbe sostato in altre zone di Kongsberg, tutte isolate dalle autorità. Sui luoghi dove è avvenuta l'assalto sono presenti dozzine di veicoli di emergenza, tra cui ambulanze, auto della polizia ed elicotteri.

Le strage in Utoya

Nello storia recente della Norvegia spicca la strage del 22 luglio 2011, quando Anders Behring Breivik uccise 77 persone facendo esplodere una bomba nei pressi del palazzo del Governo a Oslo per poi continuare ad ammazzare persone, quasi tutti giovani come lui, a colpi di fucile al raduno dei Giovani Laburisti sull'isola di Utoya.

Ultimo aggiornamento: 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA