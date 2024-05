Nonno Vincenzo picchiato da un senzatetto al bar, il 91enne muore dopo un mese di agonia. La famiglia: «Resterai la nostra forza»

Vincenzo Fiorillo non ce l'ha fatta. È morto nella notte tra domenica e lunedì il 91enne spinto con violenza davanti ad un bar in via Santa Maria di Costantinopoli a Napoli lo scorso primo maggio. Nonno Vincenzo, come lo chiamavano tutti, era in coma dal primo maggio scorso e non si era mai ripreso.

L'anziano, aggredito alle spalle da un clochard tedesco proprio all'interno del suo bar di Napoli centro, era caduto riportando un'emorragia celebrale per cui era stato operato nella notte d'urgenza prima del lungo ricovero.

Prima della violenta aggressione, l'anziano signore aveva offerto al giovane anche da mangiare invitandolo poi con gentilezza ad allontanarsi dai tavolini occupati dai clienti.

L'arresto del senzatetto

Per questo fatto, era stato arrestato Filix Stoils, clochard 25enne di origine tedesca.

L'uomo era accusato di lesioni gravissime ed era stato trasferito in carcere dopo la convalida. Ora per lui le accuse dovrebbero cambiare.

I familiari su Facebook: «Resterai la nostra forza anche da lassù. Riposa in pace papà e stai tranquillo che saremo sempre uniti e forti come hai sempre voluto».