Mette il nipotino di un anno in auto e sviene per ore Il bimbo muore sotto il sole

di Alessia Strinati

Mette ile poi va in casa a prendere le chiavi che aveva dimenticato maa seguito di un malore. Il piccolo è rimasto per ore nele non è riuscito a sopravvivere. Una duplice tragedia quella che si è consumata in South Carolina.La nonna aveva messo Joe Avery James Lockaby nel suo SUV. Il bimbo di un anno era stato posizionato nel seggiolino quando la donna si è resa conto di aver dimenticato in casa le chiavi, così è tornata indietro correndo, per evitare che il piccolo restasse a lungo solo nella macchina, ma questo scatto le è stato fatale e si è accasciata sul pavimento di casa. Quando si è svegliata non si è resa conto di quanto tempo fosse passato: è immediatamente tornata dal nipotino ma lo ha trovato che respirava in modo affannato.La donna ha chiamato subito i soccorsi, ma all'arrivo dei medici per Joe non c'era più nulla da fare ed è stato dichiarato morto sul posto. Probabilmente ad essergli fatale sono state le elevate temperature, forse è morto per asfissia nel periodo in cui la nonna è rimasta priva di sensi in casa. La donna è stata ricoverata in ospedale e ora sul caso sta indagando la polizia, ma pare, come riporta anche il Daily Mail , che si sia trattato solo di un drammatico incidente.