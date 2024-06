Nonna e nipotina investite da un'auto mentre attraversano sulle strisce mano nella mano: morta la donna, ricoverata la piccola

ROMA - Una nonna di 82 anni e la nipotina di 7 sono state investite da una macchina sulle strisce pedonali mentre attraversavano la strada nel quartiere Bravetta, a Roma. La donna è morta qualche ora dopo l'arrivo all'ospedale San Camillo. La piccola invece è stata soccorsa in codice giallo e non è in pericolo di vita.

L'incidente a Bravetta

L'incidente è avvenuto lo scorso 7 giugno in via Silvestri. Alla guida dell'auto una donna di 64 anni, che si è immediatamente fermata a prestare soccorso e ha lanciato l'allarme: sarà probabilmente indagata per omicidio stradale e lesioni. Sull'incidente indaga la polizia di Roma Capitale.

La macchina guidata dalla donna è stata sequestrata per effettuare ulteriori accertamenti, mentre sono stati disposti i test alcolemici e tossicologici di rito per verificare il suo stato alla guida. Sequestrato anche il cellulare della donna alla guida, per capire se la donna stesse usando il telefono al momento dell'incidente.