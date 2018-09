Non solo Virus del Nilo: scoperti anche 10 casi di malaria in pochi giorni

di Mauro Favaro

TREVISO - Negli ultimi giorni l'unità didelhala. Su due di queste in forma grave, anche se per fortuna non sono in pericolo di vita. Si è arrivati praticamente a un terzo del totale dei casi registrati in un anno nella Marca, ma non c'è un'epidemia. Tutti i pazienti ricoverati in ospedale si sono sentiti male dopo essere rientrati da un. A partire dall'Africa. Si sono rivolti al pronto soccorso con febbre elevata, vomito e diarrea. I sintomi classici che generalmente emergono una settimana dopo la puntura da parte di unainfetta. Inizialmente si può pensare a una sindrome influenzale. Ma al Ca' Foncello sono particolarmente attenti a individuare malattie come la malaria. Soprattutto in questo periodo. «Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di persone tornate dall'Africa» spiega Pier Giorgio Scotton, primario di Malattie infettive ad ammalarsi sono spesso africani che vivono qui e che tornano a trovare i familiari nel periodo di vacanza.