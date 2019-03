Non riesce a superare lo choc per la morte dei genitori 24enne si toglie la vita

di Alessia Strinati

None si è. Flur McDonald, a solisi è uccisa lanciandosi sotto un treno a Southport, Merseyside, nel Regno Unito. La ragazza studiava farmacologia, ma da tempo lottava contro dei disturbi psichiatrici che avevano iniziato a manifestarsi dopo la morte dei suoi genitori.Non riusciva a superare la loro morte, era convinta che non sarebbe mai riuscita ad andare avanti e farsi una vita normale, così si è ammazzata, racconta il fratello che ha voluto dire cosa è successo alla 24enne con un post su Facebook. Dopo l'incidente la polizia è giunta sul posto e dopo una serie di indagini e accertamenti ha appurato che si è trattato di suicidio.«Ricordo ancora quando l'ho accompagnata la prima volta all'università con il mio furgoncino. Ero molto orgoglioso di lei, era un angelo bellissimo. Il suo sogno era quello di aiutare le persone affette da cancro e sono sicuro che l'avrebbe realizzato se solo avesse tenuto duro», ha raccontato uno dei suoi 5 fratelli. Lei era la seconda di sei figli, ma nonostante fossero una famiglia numerosa, non le è bastato l'affetto dei suoi cari per superare la depressione.