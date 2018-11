Non riesce a dargli un figlio maschio, marito uccide la moglie e le loro bambine

di Alessia Strinati

Non era stata in grado di dargli un, per questa ragione un uomo hae le sue. Pushpa Devi era sposata da 20 anni, aveva 40 anni e nel tempo in cui era stata sposata con Manoj Soni, un uomo di 45 anni, aveva concepito due figlie. Una cosa inaccettabile, tanto che l'uomo ha deciso di ucciderla.In India, paese da cui proviene la coppia, le differenze di genere sono ancora molto sentite e la mancanza di un maschio in famiglia è considerata quasi come un oltraggio. Ovviamente la colpa è solo delle donne, una colpa che devono pagare con la morte, così il marito, insieme ai genitori, ha dato fuoco alla casa in cui si trovava la donna insieme alle bambine di 8 e 5 anni. Tutte e tre sono state prima imbavagliate, in modo che nessuno potesse sentirle, bloccate, in modo che non potessero scappare e, infine, uccise.Quando hanno visto il fumo i vicini hanno chiamato aiuto e all'arrivo dei soccorsi si è scoperto che all'interno della casa c'erano la donna e le bambine ormai senza vita. L'uomo e la sua famiglia sono fuggiti e ora ricercati dalla polizia. Secondo le testimonianze del vicinato la donna era sempre stata maltrattata per non aver dato alla famiglia un figlio maschio, veniva picchiata e umiliata e anche le bamine non ricevevano da parte del papà e dei nonni alcun segno di affetto.