Sorelline non vaccinate escluse dall'asilo: la madre fa lo sciopero della fame

Sciopero della fame contro la scuola che esclude due bambine perché non vaccinate. E' la protesta indetta da una madre contro la materna privata Villa Girelli di Ivrea (Torino), che oggi non ha consentito l'ingresso alle sue due figlie. A darne notizia, su Facebook, è la consigliera regionale M5S Francesca Frediani. «Non si doveva arrivare a questo punto - sostiene l'esponente pentastellata -: l'esasperazione dei rapporti tra scuole e famiglie è un grande fallimento di una politica che ha solo saputo imporre anziché comprendere e dialogare». Oggi, davanti all'Istituto, si è presentata la polizia per assicurare il regolare inizio delle lezioni.

