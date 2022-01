No vax, laccio emostatico al braccio per bloccare il vaccino: ricoverato per un'occlusione omerale

Per evitare che il vaccino anti Covid circolasse nel corpo si è stretto intorno al braccio un laccio emostatico per 24 ore. Quando il dolore è diventato troppo, è corso in ospedale dove è stato operato. E' questa l'ultima "furbata" di un no vax che dovendosi vaccinare per lavoro ha deciso di seguire i consigli trovati su internet. A raccontare l'episodio avvenuto in Emilia-Romagna è un medico Claudio Luca Biasi con un tweet divantato subito virale.

«Paziente che si presenta in pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato - racconta Biasi -spiega che si è vaccinato 2 giorni fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo per 24 ore. Ora ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!».

