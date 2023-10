Nir Forti, chi è il terzo italiano che manca all'appello in Israele: era al rave party di Reim

Un altro italiano manca all'appello in Israele. Il suo nome è Nir Forti. «Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all'appello un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti. Ho appena parlato con la famiglia cui ho garantito massima assistenza». Ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

Nir Forti, l'italo-israeliano che risulta disperso dopo l'attacco di Hamas, si trovava al rave party di Reim con un'amica e sarebbe stato ferito. Lo si apprende a Tel Aviv.

Intanto il ministro ha fatto saper di aver «ribadito la durissima condanna del governo italiano» per gli attacchi di Hamas. Ho trovato "orecchie attente contro il terrorismo anche da parte dei vertici egiziani. L'Egitto ha un ruolo importante per la de-escalation e sosterremo tutte le iniziative per potrà svolgere per una soluzione positiva degli ostaggi", tra cui anche due cittadini italo-israeliani, ha detto Tajani in conferenza stampa con il collega egiziano Sameh Shoukry al Cairo.