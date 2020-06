La nonna non gli cucina il riso per cena, il nipote uccide il nonno a coltellate

Ultimo aggiornamento: 13:39

Austin Smith, ha ucciso a coltellate il nonno Stan Broadwood, 81 anni, nella loro casa a McLaren Vale, a circa 33 chilometri a sud del centro di Adelaide, in Australia. Secondo la stampa locale pare che la nonna stesse preparando la cena quando il nipote ha chiesto di preparargli del riso. Quando però la signora Marie ha risposto che stava facendo altro il 22enne è andato su tutte le furie ed è iniziata un'accesa discussione in casa culminata con il giovane che ha prima pugnalato la nonna alle spalle per poi avventarsi sul nonno ed ucciderlo. A lanciare l'allarme è stata la stessa signora, che dopo la prima coltellata è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Quando i soccorsi sono giunti sul posto però era troppo tardi e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La nonna è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, mentre il nipote è stato arrestato ed è ora in attesa di processo.