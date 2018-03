Nina Moric assolta: "Non fu lei a insultare un follower su Twitter". Ecco come andò

Nina Moric è stata assolta al tribunale di Milano, quarta sezione penale, dalle accuse di diffamazione «per non avere commesso il fatto»: alla modella croata, ex di Fabrizio Corona, era imputato di aver accusato ingiustamente uno dei suoi follower su Twitter di averla «tempestata di messaggi e accuse gratuite» nel luglio 2014. Il giudice ha accolto la richiesta di assoluzione per Moric avanzata dalla Procura, che in sostanza ha sottolineato questa mattina che non è possibile attribuire a lei la paternità del profilo che sul social network avrebbe inviato dei messaggi che avrebbero «offeso la reputazione» del 31enne. Si trattava di messaggi come «Questa è la persona che mi tempesta di messaggi e accuse gratuite...» e «Ma solo a me capitano queste m.... !!!».

Il difensore di Moric, l'avvocato Solange Marchignoli, ha commentato dopo il verdetto che «questo processo non doveva neanche esistere, l'uomo che l'ha accusata è un 'personaggio in cerca d'autore'. Ma Nina è una combattente».

Secondo l'accusa, l'uomo (già condannato a due anni e sei mesi in un altro procedimento per estorsione aggravata) avrebbe iniziato a contattare sui social network la showgirl, dopo avere pagato una società di organizzazione di spettacoli per comparire in un videoclip di musica latino americana con lei.



Resosi però conto che il progetto non sarebbe andato in porto, avrebbe cercato la modella su Twitter. E ai suoi messaggi, secondo l'indagine partita dalla querela dell'uomo, Moric avrebbe risposto con twitter diffamatori. «Quel profilo non era il mio - si era difesa in aula durante il suo interrogatorio la modella - e ho aperto un profilo Twitter solo l'anno scorso, il giorno in cui ho compiuto 40 anni». E ancora: «Non l'ho denunciato a mia volta perché sono un personaggio pubblico. Non mi sono offesa, l'ho visto come un agnellino».

