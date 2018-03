Nigeriano massacrato a coltellate, giallo in centro: aveva 23 anni

BRINDISI - Giallo in centro a Brindisi, dove un giovane nigeriano è stato massacrato a coltellate al torace. La vittima aveva 23 anni, è stato ucciso la scorsa notte in un appartamento di via Bastioni Carlo V. Vani i tentativi di soccorso compiuti - a quanto si apprende - da alcuni connazionali. Oscuro al momento il movente dell'aggressione. Sull'episodio indaga la polizia.

