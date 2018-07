Niccolò Bettarini accoltellato il papà Stefano: «Ora chi ha sbagliato paghi»

«Hai sempre avuto senso di protezione per tutti, soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te. Ora chi ha sbagliato paghi». Così, su Instagram, accanto a una foto del figlio bambino, Stefano Bettarini è intervenuto sull' aggressione subìta dal figlio 19enne Niccolò ieri all'alba fuori da una discoteca di Milano.



Niccolò, ricoverato presso l'ospedale Niguarda, è stato operato questa mattina. Lo fa sapere un bollettino medico dell'Ospedale Niguarda. L'intervento è durato circa due ore, durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell'arto superiore. L'operazione - assicura la nota - è perfettamente riuscita.



Nessuno dei quattro fermati per il tentato omicidio del giovane ha ammesso di aver ferito il giovane durante gli interrogatori di ieri in Questura. Il principale sospettato di aver inferto le coltellate al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è D.G., 29 anni, che ha precedenti per lesioni e detenzione di materiale atto ad offendere ed era sottoposto al regime di sorveglianza speciale (non libertà vigilata come scritto in un primo tempo). Il secondo italiano, F.A., 24 anni, legato agli ultras dell' Inter era stato sottoposto in passato a Daspo ma non risulta avere precedenti penali. Dei due albanesi fermati, invece, uno è irregolare.

