Nevica sulle montagne abruzzesi, imbiancato anche il Gran Sasso

Sorprese a non finire e abbondanti nevicate in corso sulle montagne abruzzesi. Nevica da quota 1900 metri sul Gran Sasso aquilano dove nel primo pomeriggio le precipitazioni sono state particolarmente intense a Campo Imperatore. Qui gli impianti sciistici del Centro Turistico - attualmente chiuse le piste - saranno in funzione sicuramente fino al primo maggio. Imbiancato anche il paese di Pizzoferrato (Chieti), a 1251 metri nel Parco nazionale della Majella.