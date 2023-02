Neve previsioni, weekend con il sole in tutta Italia ma da lunedì tornerà il gelo con nevicate sparse

Gli italiani si preparano per il weekend. Nella giornata di giovedì 2 febbraio (oggi, ndr.) variabilità all'estremo Sud; nubi sparse e ampie schiarite altrove. Venerdì 3, invece, in prevalenza poco nuvoloso, temperature diurne molto miti. Per il primo giorno del fine settimana, sabato, ci sarà un po' di instabilità entro sera all'estremo Sud e Alpi orientali di confine; più sole altrove. Ma come sono le previsioni per domenica, nevicherà o ci sarà sole su tutta la penisola? Il punto sulle condizioni climatiche secondo 3b meteo.



Previsioni per sabato, 04 febbraio 2023

Nord: Parzialmente nuvoloso per velature, salvo maggiori addensamenti su Alpi orientali e sulla Liguria di levante. Temperature stabili, massime tra 11 e 15, fino a 19 al Nordovest per venti di foehn.

Centro: Poco nuvoloso, salvo addensamenti a tratti consistenti su Toscana e Umbria, ma con schiarite. Temperature stabili, massime tra 12 e 15.

Sud: Generale variabilità con possibili piovaschi entro sera su Puglia, Basilicata e Calabria; maggiori schiarite altrove. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 16.





Previsioni per domenica, 05 febbraio 2023

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro: Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno.

Sud: Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Sereno sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno su interne siciliane e sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Le previsioni per la prossima settimana

Da lunedì il meteo peggiorerà e torneranno neve e gelo. Nel dettaglio, l'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre su tutta l'Italia, porterà sole prevalente ed un graduale aumento delle temperature massime. Sono attese locali nubi marittime sulle coste tirreniche e un pò di vento sulle Alpi, mentre oltralpe arriveranno abbondanti nevicate, in particolare in Austria. Localmente queste nevicate interesseranno anche le nostre Alpi di confine. In generale però il tempo sarà buono fino a domenica. La tendenza per la prossima settimana, invece, punta verso un drastico tracollo delle temperature, con neve non esclusa fino in pianura anche al Centro-Sud.