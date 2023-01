Neve, Perugia paralizzata: incidenti e strade chiuse, disagi nelle scuole. Ecco dove

PERUGIA - Circa 150 interventi dei vigili del fuoco, 24 strade chiuse fin da metà mattinata, incidenti e code lungo le strade, disagi per alcune scuole: questa la situazione a Perugia, con la città ko per l'abbondante nevicata.

Una città di fatto paralizzata, perché le difficoltà nella circolazione bloccano strade a ripetizione. Come tutta la zona fra i Tre Archi e la galleria Kennedy bloccata da un bus finito per traverso all'altezza della rotonda di via XIV Settembre, proprio davanti al tribunale penale. Ma non finisce certo qui, con strade bloccate a Madonna Alta, Rimbocchi, Ferro di Cavallo, tutta l'anello intorno a via Settevalli con le zone di Prepo, Ponte della Pietra, Sant'Andrea delle Fratte, San Sisto. Disagi segnalati anche in zona Ponti, fino a Pretola e Ponte Valleceppi. File, ancora, da via Mentana fino al Fosso dell'Infernaccio, mentre a San Marco oltre ai disagi stradali grossa paura per la caduta di un pino su un'auto. Paura anche ai Rimbocchi, con il conducente di un'auto che è riuscito a frenare giusto in tempo per non essere investito da un albero crollato. Altri autobus fuori uso in città, mentre il minimetrò è regolarmente funzionante.

A proposito di disagi. Diversi se ne stanno registrando in alcune scuole di primo grado, dal momento che le condizioni avverse avrebbero reso impossibile il collegamento con i pullmini. Centinaia di famiglie in difficoltà per andare a riprendere il figli.