Il premio Nobel Watson: «I neri sono meno intelligenti dei bianchi, lo dice il dna»

«Isonodei, la verità è nel». Sono dichiarazioni destinate a generare molte polemiche, quelle delbiologo statunitense, premionel 1962 per aver scoperto la struttura a doppia elica del dna.L'anziano biologo, attualmente ospitato in una casa di riposo per la riabilitazione in seguito a un incidente d'auto, è stato intervistato dall'emittente televisiva PBS. Non è la prima volta che lo scienziato parla di una differenza d'intelligenza tra le varie etnie, ma questa voltaha ribadito con fermezza le proprie tesi: «Tra i due ceppi etnici ci sono significative differenze genetiche, che si ripercuotono sul piano del quoziente intellettivo. Ihannorispetto ai, dovuta ad una particolare conformazione del loro».Il mondo accademico, statunitense e mondiale, si è subito spaccato sulle nuove dichiarazioni di. Molte istituzioni scientifiche hanno condannato le sue parole e c'è anche chi ha revocato premi ed onorificenze al Nobel per la Medicina, vincitore del prestigioso titolo insieme ai colleghi Francis Circk e Maurice Wilkins.