Il neonato strappa la mascherina all’ostetrica. «È stata una reazione inaspettata del bimbo»

Un bambino appena nato che tira involontariamente la mascherina dell'ostetrica che lo tiene in braccio e che ha appena assistito la sua mamma in sala parto. Per il quotidiano “L'Eco di Bergamo” è la foto simbolo di questo Natale 2020, anche se lo scatto risale al 7 maggio scorso. A essere ritratti sono il piccolo Mattia e l'ostetrica Gianfranca Fiori, che lavora nella sala parto della Ginecologia e Ostetricia dell'Aou di Sassari.

«È stata una reazione inaspettata - racconta Gianfranca Fiori che nei suoi anni di professione non ricorda un episodio simile - una sorpresa sia per me che per le mie colleghe che hanno voluto subito immortalare quel momento». Una foto che ricorda quella scattata a ottobre a Dubai, dove si è verificato un analogo episodio che ha avuto da subito un forte risalto mediatico. Quello sassarese, invece, avvenuto a maggio, era stato pubblicato sul sito vistanet.it.

A scovarla sul web, adesso, è stato L'Eco di Bergamo, che l'ha pubblicata sulla prima pagina del giornale, in edicola nel giorno della Vigilia di Natale. «È sicuramente un motivo di orgoglio per noi - afferma il direttore dell'unità operativa di Ginecologia e Ostetricia dell'Aou di Sassari professor Salvatore Dessole - che siamo il punto nascita di riferimento sul territorio».

