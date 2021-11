Neonato morto durante il parto, ospedale avvia gli accertamenti per capire le cause del decesso

Un neonato è morto durante un parto all'ospedale di Stradella, in provincia di Pavia, per cause ancora da accertare. La mamma da qualche giorno era ricoverata nella struttura sanitaria; la donna, 30 anni, soffre infatti per alcuni problemi di salute e la sua gravidanza era tenuta sotto osservazione dai medici. Sino ad oggi però non erano emersi particolari problemi.

Parametri preoccupanti

Avvicinandosi il momento del parto, i medici si sono accorti che i parametri del bambino erano preoccupanti. Così hanno deciso di procedere con il cesareo. Purtroppo il neonato è venuto alla luce già privo di vita.

Gli accertamenti

La direzione dell'ospedale di Stradella (Pavia) ha avviato gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso. La madre resta ricoverata in ospedale: è sotto controllo, ma non in pericolo di vita.

