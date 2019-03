Neonato strangolato dal cordone ombelicale: ostetriche e medici indagati

di Olivia Bonetti

FELTRE - Verrà effettuata sabato a Feltre l'autopsia sul neonato morto domenica in sala parto al Santa Maria del Prato. Solo allora si saprà qualcosa di più su quello che potrebbe essere andato storto al termine di una gravidanza, che non aveva avuto problemi. Il tempo per la donna, una feltrina, non era ancora terminato, ma domenica si era presentata all'ospedale perché non sentiva più la bimba, che attendeva con tanta gioia. Medici e ostetriche del punto nascite del Santa Maria del Prato sono subito intervenuti, purtroppo però la piccola era stata soffocata dal cordone ombelicale, a causa dei diversi giri che si erano formati attorno al collo. Così il giorno 3 marzo, che doveva essere quello del lieto evento, si è trasformato in tragedia. La donna è ancora ricoverata al Santa Maria del Prato, vicino a lei il compagno di Feltre, entrambi chiusi nel loro dolore.