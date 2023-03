Il primo vagito insospettisce i medici: bimba nasce già in crisi di astinenza da cocaina. Il padre: «Non lo sapevo»

In astinenza da cocaina già dal primo vagito. È stato proprio il primo pianto di una neonata venuta al mondo a Galatina, in provincia di Lecce, ad insospettire i medici. La piccola era inconsolabile, e nulla sembrava poterle dare sollievo. Del caso - purtroppo non unico nel suo genere - ha parlato la Gazzetta del Mezzogiorno.

Cosa è successo

Il pianto a dirotto della bambina ha insospettito i medici che hanno pensato subito a una crisi legata a sostanze stupefacenti. Il padre, interrogato dai medici, ha detto di non saperne nulla. Gli accertamenti effettuati su mamma e figlia hanno confermato l'ipotesi: la piccola era nata già in astinenza da cocaina. La neonata è stata immediatamente trasferita nell'Unità di terapia intensiva dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce ed è ormai fuori pericolo, anche se ancora in cura. La crisi di astinenza è stata superata e la piccola può essere dimessa, ma potrebbe finire in un istituto specializzato nell'accoglienza minori.