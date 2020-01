Neonato abbandonato in strada, la polizia sulle tracce della madre

Un neonato è stato abbandonato nei pressi di una strada molto trafficata e ora la polizia è alla ricerca della madre, a cui è stato lanciato anche un appello pubblico. È accaduto nel quadrante orientale di Londra, non lontano da Kingsland Road.

Il bambino, nato da poche ore, è stato trovato nel quartiere di Dalston intorno alle 11.40 di questa mattina: il bambino sarebbe stato partorito in casa, o comunque non in un ambiente ospedaliero.

Si cerca ora la madre del bambino, a cui l'ispettore Kevin Weeks ha lanciato un appello: «Le chiediamo di farsi viva, non solo per evitare conseguenze legali più gravi, ma anche e soprattutto per la sua salute. Vogliamo sapere se la donna sta bene e se abbia bisogno di cure mediche, la cosa più importante per noi è il benessere della mamma e del bambino. Chiunque sappia qualcosa, ci aiuti a riunire questo bambino con la sua mamma».

