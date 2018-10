Resti di 11 neonati morti rovati dentro una bara in un soppalco

di Simone Pierini

Una scoperta choc. Isono stati. Loche cita la polizia locale. Il macabro ritrovamento è stato fatto venerdì: secondo una prima ricostruzione, alcuni operai stavano effettuando lavori di restauro quando hanno trovato i resti di almeno 9 neonati dentro una scatola di cartone e altri due in un sacchetto per la spazzatura,L'agenzia di pompe funebri è chiusa da aprile dopo che gli ispettori hanno sospeso la licenza in seguito alla scoperta di cadaveri coperti da ciò che sembrava essere muffa. Alcuni dei neonati erano apparentemente nati morti, ha detto il capo della polizia, Brian Bowser, aggiungendo che le autorità non sanno da quanto tempo i resti si trovassero nel soppalco, né chi li abbia nascosti. «Ovviamente, è stato un impiegato e qualcuno che conosceva il posto», ha detto Bowser.