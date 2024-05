Neonata trovata morta tra gli scogli a Reggio Calabria, la madre ha 13 anni: rintracciata a casa dei genitori, è in ospedale per setticemia

È stata rintracciata la madre della neonata il cui corpo senza vita è stato trovato domenica, con il cordone ombelicale ancora attaccato, all'interno di uno zaino abbandonato tra gli scogli a Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Chi è la madre

Si tratta di una tredicenne di nazionalità italiana. La ragazza è stata individuata nell'abitazione dei genitori, a Villa San Giovanni ed è stata portata in ospedale perché affetta da setticemia, conseguenza del parto che sarebbe avvenuto in circostanze sulle quali sono in corso le indagini degli investigatori. Sui particolari della vicenda inquirenti ed investigatori mantengono, al momento, uno stretto riserbo. Si è appreso, comunque, che il contesto familiare cui appartiene la tredicenne sarebbe particolarmente degradato. Nella stessa giornata di domani dovrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo del neonato. Lo scopo, in particolare, è di accertare se il neonato, quando è stato partorito, era già morto o se il decesso sia sopraggiunto successivamente. E, in quest'ultimo caso, quali siano state le cause che l'hanno provocato. Polizia e carabinieri, comunque, sono al lavoro per ricostruire l'intero quadro delle responsabilità connesse alla vicenda.

Il ritrovamento

Il neonato era avvolto da un velo ricoperto da una busta di plastica a sua volta contenuta all'interno di uno zaino abbandonato tra gli scogli davanti al mare dello Stretto di Messina. L'uomo che ha fatto la macabra scoperta ha subito allertato la Polizia di Stato e, in breve, sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e della squadra mobile di Reggio Calabria che hanno informato il magistrato di turno