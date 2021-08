Neonata di un mese e mezzo ricoverata per Covid dopo le vacanze: i genitori non sono vaccinati

VICENZA - Una neonata di un mese e messo è tornata dalle vacanze all'estero con i genitori e ora si trova ricoverata all'Ospedale di Santorso di Vicenza perché positiva al Covid. La piccola si trova nello stesso reparto di un'altra bimba, di circa 7 mesi, ricoverata per lo stesso motivo e al momento ancora sotto osservazione. Si tratta quindi del secondo caso all'interno della struttura sanitaria dell'Ulss 7 Pedemontana. Secondo le stesse fonti sanitarie, così come la prima bambina, anche i genitori della neonata non erano vaccinati.

Iss, 700mila casi Covid tra gli under 19 da inizio pandemia

Dall'inizio dell'epidemia in Italia sono stati 700.985 i casi Covid tra i bimbi e tra i giovanissimi (0-19 anni); 31 le vittime di cui 6 sotto i tre anni. Questi i dati aggiornati al 18 agosto e contenuti nel documento esteso del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità pubblicato oggi sul sito Epicentro.

In particolare, la maggioranza dei casi Covid nelle fasce più giovani, da inizio epidemia sono stati registrati nella fascia 14-19 anni con 291.860 casi, poi la fascia 11-13 con 124.857 casi; 6-10 anni con 161.40, 3.5 anni con 68.836 casi Covid e infine sotto i tre anni con 54.022 casi di infezione Covid. Per quanto riguarda le giovani vittime del Covid, 6 da inizio epidemia avevano meno di tre anni, 4 tra i 3 e 5 anni, 6 tra 6 e 10 anni, 7 tra 11 e 13 anni e 8 tra 14 e 19 anni.

L'Iss mette poi in evidenza che «come ormai ben noto, si osserva che la letalità del Covid-19 cresce con l'aumentare dell'età dei pazienti ed è più elevata nei soggetti di sesso maschile a partire dalla fascia di età 30-39 anni».

