Non respira più in culla neonata di 7 mesi muore dopo il ricovero

di Luca Pozza

GRUMOLO DELLE ABBADESSE - E' morta poco prima delle 12 di oggi la bambina di 7 mesi, che si trovava ricoverata dalla tarda serata di ieri, in condizioni gravissime, nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Vicenza. Attorno alle 21 di ieri la piccola, che abitava con i genitori a Grumolo delle Abbadesse, è stata trovata dalla mamma cianotica nella sua culla e ogni tentativo di scuoterla e farla respirare, anche con l'aiuto del marito, è stato inutile. Un'ora prima la neonata aveva mangiato e poi era stata coricata nel suo lettino.



Dopo l'allarme sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118 i cui sanitari, dotati delle strutture mediche necessarie, le hanno prestato le prime cure e sono riusciti a rianimarla. Dopo che il cuoricino è tornato a battere è iniziata una corsa in ambulanza verso il San Bortolo dove è stata subito dirottata in terapia intensiva, seppur in condizioni disperate. Per tutta la notte e la mattinata di oggi medici e infermieri hanno fatto tutto il possibile per tenerla in vita, ma alla fine tutto è stato vano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA