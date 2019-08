Parto naturale, primo vagito poi la neonata muore: aperta un'inchiesta sulla clinica

di Patrizia Panico

La piccola Angelica (nome di fantasia) è nata, con un parto naturale , lunedì alle 17,58; alle 23,30 ha lasciato la clinica non in un porte-enfant o in braccio alla, e non insieme ai suoi genitori. La neonata ha lasciato la, in provincia di Napoli , tra le braccia di un estraneo, avvolta in un lenzuolino verde, adagiata con una dolcezza infinita sulla barella del furgone della polizia mortuaria.