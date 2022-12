Neonata fantasma a Rimini: la scoperta dopo una visita al pronto soccorso. E' stata affidata dal nonno ai servizi sociali

RIMINI - Una neonata di 2 mesi è stata lasciata dal nonno materno ai servizi sociali di Rimini dopo essere nata in ospedale francese. Una storia ancora più drammatica se si considera che, complice la burocrazia e una storia familiare problematica, la piccola per lo Stato italiano di fatto non esiste: è una bambina fantasma. Perché? Per la famiglia non è in possesso di un certificato di nasciata né dello stato di famiglia dei genitori.

La scoperta al pronto soccorso

Sulla vicenda faranno chiarezza, ora i carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci. La madre, che ha altri figli piccoli, è finita in carcere per vecchi problemi ed è stata affidata alla comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi. Il caso è esploso, con la segnalazione alla Procura e ai Servizi minori, poco prima di Natale quando la bimba è stata portata in Pronto soccorso da una zia.