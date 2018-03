Cadavere affiora dal lago: è di una trans scomparsa a gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corpo senza vita ripescato nel lago di Nemi: si tratta della trans Ximena Garcia, 32 anni, argentina, sposata con un meccanico di Lanuvio e scomparsa il 22 gennaio scorso. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, anche se ben riconoscibile, e aveva indosso i vestiti. Il corpo è stato trovato a mezzogiorno da un pescatore che era al centro del lago con la sua piccola imbarcazione: arriforava sull'acqua all'atezza della zona La Fiocina. Sul posto i carabinieri della compagnia di Velletri e della stazione di Nemi.Il riconoscimento è avvenuto attraverso i suoi segni particolari tra cui un tatuaggio. Ora il medico legale dovrà stabilire, con l'autopsia, la causa della morte: se si tratta di annegamento o se sia stata uccisa e poi gettata nel lago. La sua storia è stata raccontata più volte dalla trasmissione “Chi l'ha visto” con appello dei parenti argentini e interviste al marito, che aveva sul viso dei graffi e ha raccontato le ultime ore di Ximena prima della scomparsa.La donna era sparita il 22 gennaio dalla sua casa di Lanuvio dove viveva con il marito da diversi anni. A denunciare la scomparsa era stata la madre dell'Argentina che non la sentiva da qualche giormo e si era subito preoccupata. “Chi l'ha visto”, nella scheda di Ximena, dice che «lunedì 22 gennaio, come d’abitudine, il marito è uscito di casa intorno alle 7 per andare al lavoro, dopo averla salutata, ma quando è rientrato a casa nel pomeriggio, verso le 18:30, non l’ha più trovata. Ha provato a chiamarla ma senza successo. Da allora non si sono più avute notizie di lei». Ximena non aveva portato con sé il cellulare né le chiavi di casa.