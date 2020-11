Negazionisti covid, il racconto dell'infermiera che li cura: «Muoiono dicendo 'Non esiste, che malattia ho?'»

Non credono all'esistenza del coronavirus e non cambiano idea neanche in punto di morte. Dal racconto di un'infermiera del Sud Dakota, negli Stati Uniti, emergono dettagli drammatici su come i negazionisti colpiti dal Covid-19 continuino a essere scettici dopo l'infezione. «La cosa più tragica è vederli morire increduli: continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li sta uccidendo. Le loro ultime parole a volte sono: dimmi la verità, che malattia ho?», dice Jodi Doering in tv in un'intervista alla Cnn.

LO SFOGO DI JODI Lo sfogo della giovane infermiera americana è arrivato sugli schermi televisivi dopo essere diventato virale sui social. Racconti che arrivano dagli Stati Uniti, ma che potrebbero appartenere a molti medici e infermieri che in questo momento sono in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia con i suoi 150 mila contagiati e mille morti al giorno e mentre nella prima ondata erano state colpite soprattutto le grandi metropoli, in queste settimane si assiste a una "geografia del contagio" diversa con il Midwest e le zone rurali che vedono le infezioni moltiplicarsi e le strutture sanitarie al collasso.

South Dakota ER nurse Jodi Doering says her coronavirus patients often “don’t want to believe that Covid is real." “Their last dying words are, ‘This can’t be happening. It’s not real.’ And when they should be... FaceTiming their families, they’re filled with anger and hatred.” pic.twitter.com/mxMBDgWcda — CNN (@CNN) November 16, 2020

LA MALATTIA In questa porzione d'America sono in molti ad aver sottovalutato la pandemia e nei reparti d'ospedale si dicono convinti di avere l'influenza o persino il cancro ai polmoni. Lo fanno anche quando Jodi li spinge a parlare con i propri cari prima che sia troppo tardi. Immagini e parole che resteranno impresse nella mente di questa infermiera. «Ho una notte di riposo dall'ospedale. Dato che sono sul divano con il mio cane non posso fare a meno di pensare ai pazienti Covid degli ultimi giorni. Quelli che spiccano sono quelli che ancora non credono al virus è reale. Ti dicono che deve esserci un altro motivo per cui sono malati. Ti chiamano per nome e ti chiedono perché devi indossare tutta quella 'roba' perché il Covid non è reale. Sì. Succede davvero», ha scritto Jodi in un tweet.

I have a night off from the hospital. As I’m on my couch with my dog I can’t help but think of the Covid patients the last few days. The ones that stick out are those who still don’t believe the virus is real. The ones who scream at you for a magic medicine and that Joe Biden is — Jodi Doering (@JodiDoering) November 15, 2020

