'Ndrangheta, arrestato l'ex comandante dei Carabinieri di Teramo Giorgio Naselli

Tra gli arrestati nella maxi inchiesta di Vibo Valentia contro la 'Ndrangheta c'è anche l'ex comandante dei carabinieri di Teramo Giorgio Naselli. Tenente colonnello 52enne, Naselli aveva preso possesso del comando provinciale carabinieri di Teramo il 19 settembre 2017, proveniente dal comando del reparto operativo di Catanzaro. Sposato con 4 figli, tarantino di Castellaneta, formazione all'Accademia, nella sua carriera ha

all'attivo il servizio nel Battaglione di Bari e nel nucleo o operativo della Compagnia di Bagheria nel Palermitano.

Prima era stato in forze a Viadana, nel Mantovano, e poi per quattro anni alla Base Nato di Napoli come responsabile della sezione operazioni di sicurezza. Da maggiore aveva diretto successivamente la Compagnia di Manfredonia. Un cosiddetto uomo del fronte, abituato a gestire situazioni delicate e complesse indagini contro 'Ndrangheta e cosche mafiose siciliane. Il saluto alla cittadinanza l'aveva consegnato alla stampa pochi

giorni prima dello scorso 19 ottobre, quando aveva preso servizio come nuovo vice comandante del Gruppo Sportivo Carabinieri, il nucleo organizzativo dell'Arma nel settore sportivo con compiti di addestramento e agonistici nelle diverse discipline olimpiche. Naselli è stato arrestato alle prime ore del mattino ed è stato trasferito nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dove ha già incontrato il suo legale.



Ultimo aggiornamento: 12:27

