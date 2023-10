Thaon di Revel, ecco il Pattugliatore inviato dall'Italia in Medio Oriente: sistema "light" di combattimento e il motto "In nomine virtus"

Anche l'Italia si appresta a mostrare la sua presenza navale nell'area Est del Mediterraneo, che può già contare sulle task force inviate dagli Stati Uniti, dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Gli Usa hanno mostrato tutto il loro potenziale marino con l'arrivo della USS Gerald R. Ford prima e della portarei USS Dwight D. Eisenhower in queste ore (diretta però nel Golfo Persico), la Francia ha schierato la porta elicotteri Tonnerre in supporto all'Alsazia e alla Surcouf, il Regno Unito ha optato per un gruppo composto da due navi: la ausiliaria di classe Bay Landing Ship Dock (LSD) RFA Lyme Bay e la RFA Argus. Ora è il turno del nostro Paese che ha deciso di inviare il Pattugliatore Polivalente d'Altura Thaon di Revel della Marina Militare. Ad annunciarlo è Palazzo Chigi.

Thaon di Revel, ecco l'obiettivo

«L'Italia è pronta a fornire supporto umanitario alla popolazione interessata dal conflitto in atto in Medio Oriente. Il Pattugliatore Polivalente d'Altura Thaon di Revel della Marina Militare, precauzionalmente rischierato a Cipro nei giorni scorsi, per poter rapidamente raggiungere le acque antistanti Israele/Gaza, è pronto a imbarcare materiale umanitario in afflusso dalla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi in afflusso a Cipro con vettori aerei dell'Aeronautica Militare e altro materiale reso disponibile dalla CRI», scrive Palazzo Chigi che aggiunge come «due Fregate Multimissione della Marina Militare» siano «già in zona e una nave anfibia sta raggiungendo l'area per l'eventuale evacuazione umanitaria di personale nonché per il trasporto di ulteriore materiale di prima necessità.

Cos'è la Thaon di Revel

La nave Thaon di Revel è il primo dei sette Pattugliatori Polivalenti d’Altura che rientrano nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare, deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015 sotto l’egida di OCCAR (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti). L’unità è stata costruita presso lo stabilimento Fincantieri di Muggiano (SP); la configurazione di sistema di combattimento è di tipo "light" e la nave risulta altamente flessibile e modulabile, con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento ed il soccorso in mare alle operazioni di Protezione Civile. Il pattugliatore presenta una doppia prora sfalsata, simile al rostro delle antiche navi romane, soluzione ingegneristica che permette all’unità una riduzione della formazione ondosa e la riduzione del consumo di carburante, aumentandone la velocità massima (32 nodi).

La plancia

L’innovazione e l’unicità della nave è dettata dall’architettura della plancia che permette un’ampia visione nel corso della condotta della stessa. Elemento caratteristico della nave è il Naval Cockpit, sistema di concezione italiana ed unico nel suo genere: esso è in grado di far condurre la nave a due soli operatori (PILOTA e COPILOTA) sia dal punto di vista della Piattaforma e della Navigazione, sia dal punto della condotta dello operazioni fino all’uso delle armi.

Il motto della nave

Il motto della nave è "In nomine virtus", ossia "Nel nome è il valore", utilizzato in precedenza dalla Regia Nave Vittorio Emanuele. Tale motto indica quanto nel nome stesso dell’Ammiraglio siano condensate le migliori virtù che un marinaio e un servitore della Patria deve avere. La scritta che campeggia sopra il ponte di volo indica quindi la rotta morale che gli equipaggi imbarcati sulla nave più moderna e innovativa della Marina devono seguire.