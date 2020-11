Giorgia Meloni sfida Conte: «A Natale solo familiari di primo grado? Dimenticati fratelli e nonni....»

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, scende in campo sul tema del Natale che, secondo il progetto del governo, sarà tra pochi intimi. La leader di Fdi, ieri premiata notevolmente dai sondaggi, ha dedicato al tema un post su Facebook: «Nuova chicca del Governo degli scienziati Pd-M5S. Il sottosegretario Sandra Zampa ha dichiarato che il cenone di Natale dovrà essere fatto "solo tra familiari di primo grado". Peccato che la parentela di primo grado sia quella tra genitori e figli, mentre i fratelli hanno tra loro parentela di secondo grado. Quindi secondo il governo una famiglia con due o più figli non può fare la cena di Natale. Un figlio a tavola, gli altri chiusi in balcone. La nonna cacciata di casa. Ma loro sono quelli bravi».

APPROFONDIMENTI IL PREMIER Covid, Conte: «Confido che la curva scenda, ma a dicembre no... L'EPIDEMIA Coronavirus, 740 nuovi positivi nelle Marche e con meno tamponi /I...

Nuova chicca del Governo degli scienziati PD - M5S. Il sottosegretario Sandra Zampa ha dichiarato che il cenone di... Pubblicato da Giorgia Meloni su Venerdì 13 novembre 2020

Ultimo aggiornamento: 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA