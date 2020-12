Conte, le nuove restrizioni di Natale: domani parla il premier Conte, tutte le decisioni

Il Consiglio dei ministri è convocato domani, venerdì alle ore 18, a Palazzo Chigi. Oltre alle scadenze e leggi regionali, fonti di governo non escludono che sul tavolo possa esserci anche la discussione sulle misure per le festività natalizie.

A seguire il premier Conte informerà gli italiani sulle decisioni prese.

Il ministro Francesco Boccia a SkyTg24 ha parlato delle misure del Governo per frenare i contagi da coronavirus a Natale, ma anche del vaccino e dello shopping in vista del prossimo weekend. E ha risposto anche alle critiche del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, secondo il quale la regione riceverà un numero esiguo di dosi rispetto a quasi 6 milioni di abitanti. «Nella seconda fase (della campagna di vaccinazione anti-Covid, ndr) ci sarà una ripartizione delle dosi del vaccino anche in base alla popolazione».

L'ultimo weekend prima di Natale è tradizionalmente uno di quelli che più riempie strade e piazze proprio per fare le ultime compere prima delle feste, per questo il rischio che si creino assembramenti è molto alto. «In questo weekend non penso che rivedremo le stesse situazioni della scorsa settimana. I sindaci e i presidenti di Regione si attiveranno e questo darà dei risultati», ha commentato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo a The Breakfast Club su Radio Capital. Da Dpcm ai governatori delle Regioni è permesso adottare ulteriori misure più stringenti. Potrebbero quindi essere proprio i vari governatori o sindaci a limitare l'accesso a strade e piazze per evitare che si creino folle.

Luca Zaia in Veneto aveva già attivato un'ordinanza anti-assembramento per disciplinare meglio gli accessi ai locali pubblici, ma vista la situazione e l'aumento dei contagi ne ha annunciata un'altra per limitare gli spostamenti che entrerà in vigore già a partire da sabato 19 dicembre e fino al 6 gennaio. Anche tra i sindaci c'è chi annuncia norme più severe, come Mattia Palazzi, primo cittadino di Mantova che ha parlato di un'ordinanza comunale finalizzata a limitare le grandi folle nelle vie e nelle piazze.

Ultimo aggiornamento: 19:09

