Droga al fidanzato detenuto Provava a nasconderla nelle parti intime

TRIESTE - Nascondeva quasi 9 grammi diper portarli al fidanzato detenuto, scoperta al Coroneo nel corso di un colloquio in carcere. Una donna di 49 anni, L. M., è stata arrestata. Lo rende noto il sindacato Ugl della Polizia penitenziaria, per voce del suo segretario locale Federico Odoni: «Nell’ambito di un’operazione di contrasto all’introduzione in carcere di sostanze stupefacenti svolta dal Comando di polizia penitenziaria di Trieste in collaborazione con il Distaccamento delle unità cinofile antidroga di Verona tra i famigliari che stavano incontrando i detenuti per i colloqui,segnalando la possibile presenza di droga. Trovati i primi 8,45 grammi di hashish, le operazioni sono proseguite nell’abitazione dove sono stati rinvenuti altro hashish e marijuana per oltre 1 grammo».«L'Ugl - prosegue la nota - esprime grande soddisfazione per l’operato dei poliziotti penitenziari triestini che hanno svolto l’operazione, ma denuncia anche la grande difficoltà che si incontra ogni giorno, nel carcere di Trieste in particolare, dove i controlli sui detenuti sono stati resi pressoché nulli e certamente non idonei a ricercare efficacemente eventuali stupefacenti che invece, purtroppo, riescono ad entrare anche se si tratta di un carcere. Le tutele che l’ordinamento offre ai reclusi - si legge ancora - rendono difficile il lavoro dellanel mantenimento della sicurezza e la direzione in passato le ha interpretate in modo molto restrittivo dando alla Penitenziaria possibilità di intervento pressoché nulle. Spesso solo in operazioni specifiche come in questo caso è con la presenza di unità cinofile che si riescono ad effettuare controlli efficaci».