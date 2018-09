La Nasa: «I cambiamenti climatici hanno reso instabile la rotazione della Terra»

Meteo, il freddo ha le ore contate: nel weekend picchi di caldo sopra la media

Non c'è solo il rischio dell'aumento del livello delle acque, con lo scioglimento dei ghiacciai dovuto ai. Laha infatti lanciato un nuovo allarme sul: «Molti ghiacciai, ai poli, si sono scomposti e frazionati, creando una pressione sui poli che sta modificando la stessa».L'allerta sembra catastrofica, ma il pericolo è reale: lo dimostrano diversi studi condotti da un team di ricercatori della, diretto da. Con questa pressione anomala sui poli, l'sta iniziando a ondeggiare in modo, finora, quasi impercettebile. Non è escluso, però, che questa situazione possa peggiorare ed avere conseguenze manifeste.«Questo accade perché le masse che si trovano a 45° rispetto ai due poli hanno un impatto maggiore rispetto a quelle situate ad altre angolazioni» - ha spiegato- «Si tratta di un nuovo fattore che interviene a modificare l': fino ad oggi, conoscevamo, tra le possibili cause, solo l'innalzamento delle pareti rocciose, che emergono non avendo più il peso del ghiaccio che le copriva, ed i movimenti convettivi del manto terrestre».Che l'stia subendo delle modifiche, d'altronde, è un fatto risaputo: tutte le misurazioni realizzate dal secolo scorso a oggi hanno permesso di calcolare che l'asse si sposta di dieci centimetri ogni anno, quindi, mediamente, di dieci metri ogni secolo. Ovviamente, c'è una grande differenza tra i fattori naturali e quelli dovuti all'impatto dell'uomo sul pianeta, ed è proprio su questo punto che laha voluto richiamare l'attenzione.