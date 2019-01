Falsi vini Dop e lgp, blitz del Nas in decine di cantine a Nordest: 10 indagati

PORDENONE - E' dalle prime ore di oggi che in una dozzina di province (Pordenone, Udine, Treviso, Venezia, Padova nel Nordest, ma anche Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Firenze, Livorno, Napoli, Bari e Foggia), i carabinieri del Nas di Udine e i tecnici dell'Ispettorato repressione frodi), hanno perquisito - su disposizione della Procura di Pordenone - una cinquantina tra cantine, distillerie, imprese agricole, abitazioni e ditte di trasporto.



BLITZ - I Nas contrastano così frodi ed illeciti ai danni dei consumatori e tutelano le Doc nel settore vitivinicolo. Da quanto si apprende gli indagati sono una decina. Gli accertamenti sono volti ad acquisire elementi di prova relativi a comportamenti fraudolenti, messi in atto - secondo i carabinieri dei Nas - in una cantina della provincia di Pordenone. A questo proposito i Nas avrebbero perquisito la nota cantina Rauscedo: i militari indagano sulla presunta produzione e immissione in commercio di enormi quantità di vini che, pur non costituendo un pericolo per la salute del consumatore, sono stati qualificati con più Dop e lgp. Questo in violazione delle norme dei disciplinari quindi vini ottenuti con uve prodotte ben oltre i limiti massimi di resa e con una gradazione naturale inferiore ai valori previsti dai disciplinari. Inoltre, alcuni vini sono stati qualificati con nomi diversi da quelli reali.

