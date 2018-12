Uomo di 68 anni muore durante una battuta di caccia

di marcello guerrieri

NARNI - È morto, forse scivolando lungo il costone del ponte romano di Cardona, sulla strada che da sant’Urbano va a i Itieli, appena passata la zona abitata di Selva Antica: Mileno Brunotti, settantotto anni ha perso ieri la vita durante una battuta di caccia, lasciando nello sconforto i famigliari. I termini dell’incidente sono davvero oscuri, almeno pel momento. Il fucile da caccia del Brunotti si trovava ancora lungo la strada provinciale mentre il corpo del poveretto veniva rinvenuto in fondo al costone, parecchi metri più in fondo. Il 118 è servito soltanto per verificare il decesso del povero Brunotti che è molto conosciuto in città per la sua famiglia molto coinvolta nella Corsa all’Anello.