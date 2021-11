Interrogato in aula dal pm, stramazza al suolo e muore: choc in tribunale

Muore al banco dei testimoni, nel pieno di un'udienza al tribunale di Napoli. L'incredibile episodio è avvenuto poco fa, nell'aula 219 del Tribunale, durante un processo per diffamazione che vede imputato un giornalista.

L'uomo, 60 anni, dirigente scolstico, stava rendendo la propria testimonianza e rispondendo alle domande del pubblico miinistero quando si è accasciato. Sulle prime si pensava ad uno svenimento e sono stati chiamati i soccorsi.

Invece non c'è stato più nulla da fare. In corso indagini perché pare che i soccorsi siano arrivati con un po' di ritardo mentre non è stato utilizzato correttamente il defribillatore.

