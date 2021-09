Bambino di 4 anni precipita dal balcone e muore sul colpo. Vicini di casa sconvolti

NAPOLI - Tragedia a Napoli dove un bambino di appena 4 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dal balcone di casa. Il dramma è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Foria, nel capoluogo partenopeo: sul posto, non lontano dagli uffici del giudice di pace, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il bambino è caduto dal terzo piano di un palazzo che si trova proprio di fronte alla caserma Garibaldi. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini in un disperato tentativo di soccorso ma non c'è stato nulla da fare. Nel quartiere c'è sbigottimento e dolore: in tanti, dalla strada, guardano su al terzo piano da dove è venuto giù il bimbo mentre sul marciapiedi e ai lati della zona ancora sotto sequestro si raccolgono diverse mamme che si interrogano su quanto accaduto. Le indagini della Scientifica si concentrano sulla conformazione della ringhiera e cercano di ricostruire gli ultimi movimenti del bambino.

