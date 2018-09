Con targa bulgara non paga il pedaggio in tangenziale per 1378 volte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - È passato sullaper quasi 1.400 volte senza pagare il pedaggio. La Polizia stradale di Fuorigrotta, a Napoli, ha individuato e multato uno dei titolari di una società di telefonia a cui è riconducibile uno motociclo Yamaha XC 300 con targache per tutte queste volte ha eluso il pagamento del pedaggio sulla Tangenziale (un euro a passaggio).Dallo scorso febbraio il motociclo per ben 1378 volte ha approfittato dell'apertura della sbarra di protezione della pista del casello seguendo o, addirittura anticipando, il passaggio di un'automobile munita di. Lunedì scorso gli agenti hanno fermato un cinquantunenne di Casalnuovo (Napoli), risultato uno dei cinque titolari della società di telefonia che aveva nella sua disponibilità il motociclo, a cui hanno notificato una contravvenzione da 422 euro, ridotta a 295,40 grazie al pagamento immediato. Mediamente, secondo la stima degli agenti, per otto volte al giorno il motociclo ha evitato il pagamento della tangenziale. Considerato l'importo della multa e i pagamenti evitati per il truffatore alla fine ne è comunque valsa la pena.