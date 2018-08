All'ospedale per un incidente perde il cellulare e sfascia il pronto soccorso

di Nico Falco

NAPOLI - Un uomo di 49 anni, di Soccavo, è stato denunciato la notte scorsa per aver sfasciato una stampante e una fotocopiatrice nel Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo. L’uomo era stato portato nella struttura di Fuorigrotta in seguito ad un incidente stradale ma, mentre erano in corso gli accertamenti, ha dato in escandescenza scagliandosi contro strumentazioni e suppellettili. Il motivo, hanno accertato gli agenti del commissariato San Paolo della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, sarebbe stato la perdita del telefono cellulare, probabilmente a causa dell’incidente in cui era rimasto coinvolto.