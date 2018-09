Tragedia in ospedale detenuto si uccide lanciandosi giù dalle scale

di Melina Chiapparino

Si è gettato dalle scale antincendio dell'Ospedale del Mare ed è morto sul colpo. A suicidarsi è stato un paziente psichiatrico che era ricoverato nel reparto specializzato del presidio di Ponticelli e che, oltre ad essere sotto osservazione per problemi psichiatrici, era piantonato dalle forze dell'ordine in quanto detenuto.L'uomo è riuscito in qualche modo a fuggire dal reparto salendo fino all'ultimo piano di una delle strutture che compongono il nosocomio e s'è lanciato dalle scale di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni fornite da altri pazienti, sembra che l'uomo sia stato inizialmente coinvolto in una colluttazione con i poliziotti penitenziari che avevano tentato di fermarlo.