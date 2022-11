Uomo allontanato da moglie e figlia muore cadendo dal balcone a Napoli: stava tentando di rientrare a casa

Poche ore prima i carabinieri l'avevano fermato - e rilasciato - perché aveva tentato di tornare a casa a Boscoreale (Napoli) violando il divieto del giudice. Poi l'uomo ci ha provato di nuovo nel pomeriggio arrampicandosi sul balcone al secondo piano: un tentativo terminato con la morte del 62enne precipitato sulla tettoia dell'ingresso. Il campano era stato arrestato poche ore prima per essersi introdotto nell'abitazione della moglie con cui era fase di separazione: il giudice aveva disposto l'allontanamento.

La moglie e le figlie però non erano più in casa, fuggite per paura.

L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata.