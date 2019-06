Ferito a colpi di pistola dopo una banale lite in mezzo alla strada: arrestato 26enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Un 52enne è stato ferito a colpi di pistola dopo una lite e i carabinieri hanno arrestato un 26enne. In arresto per tentato omicidio è finito, un 26enne incensurato del posto. La ricostruzione dei fatti spiega chesi trovava in viae discuteva con un 52enne per motivi banali, quando poi la lite è degenerata e il 52enne ha colpito Cimmino con un pugno al volto. Il giovane si è allontanato ed è tornato poco dopo armato di una pistola di piccolo calibro e dopo aver fatto fuoco colpendo il 52enne al bacino è fuggito.Grazie alle testimonianze delle persone presenti al momento della lite, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato il 26enne che è attualmente ricoverato per le lesioni provocate dal pugno ricevuto. Al termine del periodo di degenza Cimmino sarà portato nel carcere di Poggioreale. La vittima non è in pericolo di vita.